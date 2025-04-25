Altınordu’da Sami sevinci

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda lider Sarıyer'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da sakatlık kabusu yaşayan Sami Satılmış'ın iyileşerek bireysel antrenmanlara başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Kırmızı- lacivertli İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen ve sergilediği performansla bu sezon takımın en önemli kozlarından biri olan genç orta saha oyuncusunun Play-Off'a yetiştirilmesi için sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Ümit Milli Takım kampında dizinden sakatlanıp menisküs ameliyatı olan Sami, son 6 karşılaşmada forma giyemedi. Milli futbolcunun 8 Mayıs'ta başlayacak zorlu Play-Off müsabakalarına kadar antrenman eksiğini kapatarak takıma dönmesi bekleniyor.