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Altınordu’da Sami sevinci

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altınordu’da Sami sevinci
NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda lider Sarıyer'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da sakatlık kabusu yaşayan Sami Satılmış'ın iyileşerek bireysel antrenmanlara başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Kırmızı- lacivertli İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen ve sergilediği performansla bu sezon takımın en önemli kozlarından biri olan genç orta saha oyuncusunun Play-Off'a yetiştirilmesi için sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Ümit Milli Takım kampında dizinden sakatlanıp menisküs ameliyatı olan Sami, son 6 karşılaşmada forma giyemedi. Milli futbolcunun 8 Mayıs'ta başlayacak zorlu Play-Off müsabakalarına kadar antrenman eksiğini kapatarak takıma dönmesi bekleniyor.
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