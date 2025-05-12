Haydi Altınordu

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup Play- Off 1'inci Tur mücadelesinde Adana 01 FK'yı seri penaltılar sonucu 5-3 yenerek eleyen Altınordu bugün Play-Off 2'nci Tur'da eşleştiği Kastamonuspor'la ilk maçına evinde çıkacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynancak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakanın biletleri 250 TL'den satılacak. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan ve Adana'da kadroda yer almayan Kaan'ın oynaması beklenmiyor. Eşleşmenin ikinci maçı 16 Mayıs Cuma günü Kastamonu'da oynanacak. Kırmızı-lacivertliler rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Altınordu, bu sezon iç sahada mağlubiyet yüzü görmeyen Kastomunuspor'u elerse grup finalinde Batman Petrolspor'un rakibi olacak. Normal sezonda İzmir'de 1-0 yendiği Kastamonu temsilcisine deplasmanda 2-0 kaybeden Altınordu rakibini Play-Off'ta eleyerek 1'inci Lig hedefini sürdürmek istiyor.