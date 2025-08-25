Altınordu’nun penaltı isyanı var

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2025-2026 sezonun ilk maçında evinde öne geçmesine rağmen Erbaaspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu, konuk takımın penaltı sonrası attığı golün hatalı bir karar olduğunu savundu. 79'uncu dakikada kullanılan penaltı atışında iki Erbaasporlu oyuncunun ceza sahasına girdiğine dair görsel paylaşan Altınordulular, "Erbaaspor maçında konuk takımın penaltı atışı sırasında iki takım oyuncusunun topa vurulmadan önce ceza sahası içinde olduğu görülüyor. Pozisyonun dönüşünde konuk takım beraberlik golünü attı. Penaltı pozisyonu tekrar edilmeliydi" gördüşünü savundu.