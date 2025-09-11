Altınordu’da Keni Var kaldı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçından 1 puan çıkararak son sıraya demir atan Altınordu'da sezon başlamadan 2 gün önce kendisine kulüp bulması istenen 9 gurbetçi futbolcudan biri olan santrfor Keni Var Uzun'un takımda kalmasına karar verildi. İzmir ekibi ilk 3 haftada forvetsiz mücadele etti. Takımda kalan tek santrfor Akmal Doğan (17) bu karşılaşmalarda yedek soyunup 1 kez oyuna sonradan girdi. Transfer döneminin sona ermesine 2 gün kala golcü takviyesi gerçekleşmeyince Keni Var yeniden kadroya dahil edildi. Altınordu'da ilk yılında 27 maçta 5 gol atan Keni, geçen sezon 31 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı.