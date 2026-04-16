Altınordu’da Şimşek damgası

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde giren 31 puanlı Altınordu'da teknik direktör Yusuf Şimşek, son dönemde görev alan teknik adamlar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek çalıştırıcılardan biri konumuna geldi. Tecrübeli teknik adam, takımın başında yer aldığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle 1,70 puan ortalaması tutturdu. Şimşek, kırmızı-lacivertli ekibi çalıştıran son 10 teknik adam arasında en başarılı 2'nci teknik direktör olarak dikkat çekti. Altınordu'da sırasıyla Hüseyin Eroğlu 368 müsabakada 1,61, Ufuk Kahraman 19 maçta 0,79, Gökhan Ünal 7 maçta 0,71, Hasan Özer 10 maçta 1,20, Atilla Küçüktaka 37 müsabakada 1,16, Olcay Şahan 19 karşılaşmada 1,89, Ersan Parlatan 13 randevuda 1,46, Namet Ateş 18 maçta 0,72, Ender Traş ise 14 maçta 0,71 puan ortalaması yakaladı. Olcay Şahan'dan sonra en yüksek maç başı puan ortalamasını yakalayan Yusuf Şimşek'in sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek.