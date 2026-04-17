Altınordu’nun imha planı hazır

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya düşme potasının 2 puan üzerinde giren 31 puanlı Altınordu, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kepez Spor maçına tam konsantrasyonla hazırlanıyor. İzmir temsilcisi geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Antalya ekibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla mücadele edecek. Yusuf Şimşek'in oyuncularıyla sık sık konuşmalar yaptığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın erken gol bularak rakibin direncini kırmayı planladığı dile getirildi. Öğrencilerinden son düdüğe kadar mücadele etmelerini isteyen Şimşek'in odaklandığı bildirildi. Şimşek, "Telafisi olmayan bir sürece girdik. Kendimiz çıkıp 2 maçta 6 puanı alıp gemiyi limana sağlıklı bir şekilde yanaştırmak istiyoruz" dedi.