Yusuf Şimşek’ten kenetlenme çağrısı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek, yarın Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanacak Kepez Spor, maçı öncesi önemli bir kenetlenme mesajı verdi. Şimşek, "Altınordu Spor Kulübü için şimdi kenetlenme zamanı. Biz sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız. Değerli taraftarlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız, tribünde desteğinize ihtiyacımız var. Bu yolda asla yalnız yürümeyeceğimizi biliyorum" ifadelerini kullandı. Kırmızı- lacivertliler, geçen hafta küme düşmesi kesinleşen rakibini yenip, 2 puan gerisindeki Beykoz'un evinde Karacabey'e yenilmesini bekleyecek. Bu senaryoda, İzmir ekibi ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantileyecek.