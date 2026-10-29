Altınordu Çocuk Festivali’nde futbol heyecanı ve Cumhuriyet coşkusu bir arada yaşandı

Çocukların sahada kıyasıya mücadele ettiği turnuvada futbol heyecanı, saha dışında gerçekleştirilen eğlenceli aktivitelerle taçlandı. Gün boyunca süren etkinlikler, hem çocuklara hem de ailelerine unutulmaz ve keyif dolu anlar yaşattı.

Festival kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ise organizasyona ayrı bir değer kattı. Bayram coşkusunun hep birlikte paylaşıldığı programda, Cumhuriyetimizin kazanımları çocukların enerjisi, neşesi ve umut dolu yüzleriyle bütünleşti.

Futbolu, eğlenceyi ve Cumhuriyet coşkusunu aynı çatı altında buluşturan Altınordu Çocuk Festivali, çocuklara sadece sporun heyecanını değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve bayram sevincini de yaşatarak hafızalarda iz bırakmayı hedefliyor.