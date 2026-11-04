Altınordu FK 0 TL’ye devredilecek: Futbolcuların ikinci satış hakları Özkan’da kalacak!

Cumhuriyetle yaşıt tarihiyle Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan Altınordu Futbol Kulübü, bu sezon TFF 2. Lig'e katılmama kararı aldı. 2026-2027 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele etmesi beklenen kulüp için sezon öncesinde son ana kadar yatırımcı arayışları sürdürüldü. Ancak aranan yatırımcının bulunamaması üzerine lige katılmama kararı alındı.

Böylelikle Türk futboluna kazandırdığı yıldızlarla yıllardır "futbolcu fabrikası" olarak anılan Altınordu'da A takımın geleceğine ilişkin yeni bir süreç başladı. İzmir temsilcisinin, yoluna TFF 3. Lig'de devam edebilmesi için üç ayrı talipliyle görüşme yürüttüğü öğrenildi. Görüşmelerde Yılmaz Vural ismi de öne çıkarken, kulübün devrinin ve yeni yapılanmanın nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Öte yandan Seyit Mehmet Özkan ve yönetimi, altyapı çalışmalarını güçlü şekilde sürdürmeye devam ediyor. Son üç yıldır "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" mottosuyla çocuk futbolcuların yetişmesine yönelik çalışmalar yürüten kulüp, bu kapsamda çeşitli turnuvalar düzenliyor. Altınordu, bu ay gerçekleştirdiği Çocuk Festivali ile de çok sayıda futbolcu ve ailesini bir araya getirdi. Festivalde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar ve aileleri, Altınordu'nun futbol atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

Altyapı faaliyetleri devam ederken A takımın geleceğine ilişkin belirsizlik ise henüz ortadan kalkmış değil.

PEKİ A TAKIM NE OLACAK?

Altınordu FK, TFF 3. Lig'de mücadele edecek. Edinilen bilgilere göre kulübün geleceğine ilişkin şu anda üç ayrı talipliyle görüşmeler yürütülüyor. Ancak görüşme yapılan kurum ve kişilerle imzalanan gizlilik sözleşmeleri nedeniyle taliplilerin isimleri şimdilik açıklanmıyor.

Görüşmelerden birinin deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural ile sürdüğü öğrenildi. Vural ile temaslar devam etse de henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Taliplilerden herhangi bir açıklama gelmediği sürece görüşmelerin gizlilik çerçevesinde yürütülmesi bekleniyor.

Bu süreçte Seyit Mehmet Özkan'ın oldukça temkinli…

Öte yandan görüşme yürütülen üç talipli arasında uluslararası yatırımcı bulunmadığı, üç tarafın da Türk olduğu öğrenildi.

ALTINORDU 0 TL'YE DEVREDİLİYOR!

Kulüp 0 TL bedelle devredilecek. ilerleyen süreçte başka kulüplere transfer olmaları halinde doğacak ikinci satış paylarının ise tahsilatın ardından Seyit Mehmet Özkan'a aktarılacak.

Yeni dönemde A takım kadrosunda yer alacak futbolcuların seçiminde de oldukça titiz davranılacak.