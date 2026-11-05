Altınordu bedelsiz devredilecek

TÜRK futbolunun köklü kulüplerinden Altınordu'da yeni bir dönem başlıyor. A takımın geleceği için yatırımcı arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisinde, kulübün bedelsiz devredilmesi planlanıyor. 2027-2028 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele etmesi beklenen kulüp için üç ayrı Türk talipliyle görüşmeler yürütülüyor. Gizlilik sözleşmeleri nedeniyle taliplilerin isimleri henüz açıklanmazken, görüşmelerde deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'ın da adı öne çıkıyor. Henüz kesin bir sonuca ulaşılmayan devir sürecinde Seyit Mehmet Özkan'ın temkinli hareket ettiği öğrenildi.

İKİNCİ SATIŞ GELİRİ DETAYI

PLANLAMAYA göre kulübün devri için herhangi bir bedel alınmayacak. İlerleyen dönemde futbolcuların başka kulüplere transfer olmasıyla doğacak ikinci satış gelirleri ise tahsilatın ardından Özkan'a aktarılacak. Yıllardır yetiştirdiği yıldızlarla 'futbolcu fabrikası' olarak anılan Altınordu'da A takımın yeni yapılanması merakla beklenirken, Özkan yönetiminin altyapı çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor.