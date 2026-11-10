Milli kalede Altınordu imzası

2012 yılında Seyit Mehmet Özkan'ın başkanlığı devralmasıyla altyapı yapılanmasına başlayarak, 14 yıl boyunca Türk futbolunun örnek kulüplerden olan Altınordu emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor. Özellikle Atilla Küçüktaka'nın kaleci departmanının başında olduğu dönemde file bekçisi fabrikası olan kırmızı-lacivertlilerin öz kaynağından yetişen iki genç eldiven, Berke Özer ve Serhat Öztaşdelen A Milli Takım 'a seçilme başarısı gösterdi. Şu an Fransa'nın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren kulübü Lille 'in forması giyen 26 yaşındaki Berke ve Süper Lig'in flaş ekibi Kocaelispor 'da başarılı bir dönem geçiren 21 yaşındaki Serhat, perşembe günü İzmir'de oynanacak Belçika ve deplasmandaki Fransa karşılaşmaları için aday kadroda yer aldı. A Milli Takım'daki 4 kaleci pozisyonunun 2'sinde Altınordu çıkışlı oyuncuların olması İzmir ve Ege bölgesi için büyük gurur kaynağı oldu. Özellikle perşembe günü İzmir'in ev sahipliğinde oynanacak Belçika karşılaşmasında iki oyuncunun milli oyuncu olarak yetiştikleri kentte geri dönmesi özel bir anlam taşıyacak.

OĞUZ AYDIN DA VAR

BERKE Özer, İzmir ekibinin altyapısında filizlendikten sonra, ilk büyük transferini 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye giderek gerçekleştirmişti. Ardından Westerlo, Portimonense ve Ümraniyespor'da görev alan Berke, Eyüpspor'da potansiyelini ortaya çıkararak 2025- 26 sezonu başında Fransa'nın Lille kulübüne imza atmıştı. Geride kalan süreçte A Milli Takım ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı kampı terkeden ve Montella tarafından üstü çizilen 26 yaşındaki file bekçisi, 1 yıllık aranın ardından Sergen Yalçın ile yeniden Bizim Çocuklar'ın kadrosuna davet edildi. İzmir ekibinin bir diğer gurur kaynağı Serhat Öztaşdelen de 2023-25 yılları arasında Altınordu A takımının kalesini 57 kez koruduktan sonra, 2025-26 sezonunda Kocaelispor'a transfer oldu ve yükselen performansı sonrası ilk kez A Milli Takım kadrosuna seçildi. Öte yandan İzmir'in yetiştirdiği bir diğer yıldız olan, Bucaspor altyapısından çıkan Oğuz Aydın da A Milli Takım ile perşembe günü İzmir'de boy göstermiş olacak.

BİRÇOK ELİT KALECİ ÇIKARDI

Altınordu'nun son dönemde çıkardığı üst düzey kaleciler Berke Özer ve Serhat Öztaşdelen ile sınırl ı sınırlı değil. Erce Kardeşler, kırmızı-lacivertlilerin altyapısından çıktıktan sonra uzun dönem Trabzonspor kadrosunda yer almış, Amed ile Süper Lig'e çıkmış, bu sezon ise Mardinspor kalesini koruyor. Muhammed Taha Tepe ve Onuralp Çevikkan da Trabzonspor'a imza atarak Süper Lig deneyimi kazanmıştı . Mert Furkan Bayram da yine Süper Lig'eA lanyaspor'la el sıkışmıştı.Ali Emre Yanar da Kasımpaşa'ya giden bir diğer Altınordu çıkışlı kaleciydi. Ve Ozan Can Oruç da 2019 yılında Konyaspor'un yolunu tutmuştu.