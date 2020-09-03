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Denizlispor yıldız futbolcu Subotic ile anlaşmaya vardı

Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan Yukatel Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden 'de forma giyen 'le anlaşma sağladı.

Denizlispor yıldız futbolcu Subotic ile anlaşmaya vardı

03.09.2020, 08:45 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,09:15

Denizlispor, transfer çalışmalarını gerçekleştirirken en son Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de oynayan Neven Subotic ile Denizlispor görüşmelerinin devam ettiği ve sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Yukatel Denizlispor, Almanya ekiplerinden Union Berlin ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Neven Subotic'e teklifte bulunduğu belirtildi. Yeşil-siyahlı Teknik direktör Robert Prosinecki'nin daha önce açıklamalarında tecrübeli defans oyuncusunu takımda görmek istediğini ifade etmişti. Yıldız futbolcu Subotic'in dün Denizli'de bulunduğu ve sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Geçen sezon Subotic takımı ile 23 maça çıkarak 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, 263 maça çıkarak 18 gol attı. Dortmund'da bulunduğu süre içerisinde 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Subotic, sakatlıklarından dolayı Dortmund'dan ayrılarak, Saint Etienne ve Union Berlin'de forma giydi.

Öte yandan, 2020-2021 Süper Lig sezonuna az bir zaman kala yıldız futbolcu Subotic'in Denizlispor ile önümüzde ki günlerde imza atması bekleniyor.

IHA

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