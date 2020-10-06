Kopenhag Kulübü'nün resmi internet sitesinden duyurduğu bilgiye göre, Zanka, 2020-2021 sezonunu Danimarka kulübünde kiralık olarak geçirecek.
Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Zanka, devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı. Zanka bu sezon ise Süper Lig'in ilk 2 haftasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Zanka, 2007-2012 ve 2014-2017 yıllarında da Kopenhag forması giymişti.Alpaslan harekatı Altınordu, Fenerbahçe’den kaleci transfer etti Olympiakos, Bruma'yı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Zanka'yı Kopenhag'a kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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