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Haberler Başakşehir Başakşehir tam gaz

Başakşehir tam gaz

Başakşehir tam gaz

16.9.2022

Başakşehir tam gaz
UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında Başakşehir, sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı mağlup ederek ikide iki yaptı: 3-0. 27. dakikada Ikone'nin pasında ceza yayı önünde Saponara topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı. 30'da Serdar Gürler'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Mounir'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 57'de Monir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Youssouf, Serdar Gürler'e indirdi. Altıpasın dışından Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 71'de kaleci Gollini meşin yuvarlağı ayağından aştı ve topu Serdar Gürler kaptı. Serdar'ın kaleciden sıyrılıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 89'da ceza sahası içi sol çaprazından Szysz'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Traore'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. Maç 3-0 sona erdi.
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