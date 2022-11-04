Medipol Başakşehir lider olarak turladı

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında İskoçya ekibi Hearts'ı sahasında 3-1 mağlup ederek grubunu lider bitirdi ve doğrudan son 16 turuna yükseldi. 4. dakikada Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu: 1-0. 33'te Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar'ın önünde kaldı. Serdar, şutunu çekti ve topu ağlara yolladı: 2-0. 64'te Ömer Ali, ceza sahasındaki Berkay'a pasını attı. Açısını düzelten Berkay'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-0. 90'da sol kanattan ceza sahasına giren McKay, Shankland'a yerden pasını gönderdi. Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1. Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazanarak turladı.

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