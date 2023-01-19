Başakşehir kupada penaltılarla güldü

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Başakşehir, penaltılara giden maçta Karagümrük'ü yenerek çeyrek finale yükseldi: 5-7. İlk yarı golsüz geçilirken 68'de Biraschi, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Volkan'dan dönen topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 71'de Serdar'ın pasında topu uzaklaştırmak isteyen Levent, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1.

Normal süre 1-1 bitti. 115'te Colley'in sert ortasında topla buluşan Kerim Frei, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 117'de top Dresevic'in eline çarptı, hakem VAR uyarısı sonrası beyaz noktayı gösterdi. 120'de Deniz uzatmanın skorunu belirledi: 2-2. Penaltılarda Başakşehir'de Deniz, Lima, Berkay, Ndayishimiye ve Caiçara atışı gole çevirdi. Karagümrük'te ise Kazım, Dresevic ve Shukurov atışı gole çevirirken, Birachi kaçırdı. Başakşehir üst tura çıktı.