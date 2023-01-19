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Başakşehir kupada penaltılarla güldü

Normal süresi ve uzatmaları berabere tamamlanan maçta Fatih Karagümrük’ü seri penaltılarda eleyen Başakşehir çeyrek finale çıktı

19.1.2023

Başakşehir kupada penaltılarla güldü

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Başakşehir, penaltılara giden maçta Karagümrük'ü yenerek çeyrek finale yükseldi: 5-7. İlk yarı golsüz geçilirken 68'de Biraschi, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Volkan'dan dönen topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 71'de Serdar'ın pasında topu uzaklaştırmak isteyen Levent, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1.

Normal süre 1-1 bitti. 115'te Colley'in sert ortasında topla buluşan Kerim Frei, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 117'de top Dresevic'in eline çarptı, hakem VAR uyarısı sonrası beyaz noktayı gösterdi. 120'de Deniz uzatmanın skorunu belirledi: 2-2. Penaltılarda Başakşehir'de Deniz, Lima, Berkay, Ndayishimiye ve Caiçara atışı gole çevirdi. Karagümrük'te ise Kazım, Dresevic ve Shukurov atışı gole çevirirken, Birachi kaçırdı. Başakşehir üst tura çıktı.

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