Başakşehir’de bir geldi bir gitti

Medipol Başakşehir stopere bir transfer daha yaparken, bir ismi de kiralık olarak gönderdi. İstanbul ekibi, Aralık 2021'de sağ diz ön çapraz bağında kopma yaşayan ve o tarihten beri forma giyemeyen eski Trabzonsporlu oyuncu Edgar Ie ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Portekizli futbolcu 51 numaralı formayı giyecek. Medipol Başakşehir, Kongolu futbolcu Francis Nzaba'yı ise Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis'e kiraladı. Turunculacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Nzaba'nın bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyeceği belirtildi. Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir müsabakada görev aldı.