Başakşehir mi, Kanarya mı?

Süper Lig'in 30. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik maçta Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Fenerbahçe'de 5 eksik oyuncu bulunuyor. Bel fıtığı ameliyatı olan kaptan Altay, sakatlıkları bulunan Lincoln, King ve Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, görev alamayacak. Öte yandan önceki günkü antrenmanda dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç saatinde netleşecek. Başakşehir'de ise sakatlıkları süren Okaka ve Karzev, forma giyemeyecek. Serdar Gürler'in durumu ise bugün netlik kazanacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi ev sahibi, Diego Rossi'nin attığı golle 1-0'lık skorla kazanmıştı. Başakşehir ile F.Bahçe, Süper Lig tarihinde 29 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 15, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. F.Bahçe, 40 gol atarken, Başakşehir 32 kez gol sevinci yaşadı.