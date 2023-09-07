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Haberler Başakşehir Başakşehir’de sürpriz imza

Başakşehir’de sürpriz imza

HABER MERKEZİ
Başakşehir’de sürpriz imza
Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir takımın başına geçici olarak Eddie Newton'un geçtiğini duyurdu. Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımızın bugün gerçekleştireceği antrenmanda ekibimizi Strateji ve Planlama Direktörü Eddie Newton ve Akademi anrenörlerimiz çalıştıracaklardır" ifadelerine yer verildi. Eddie Newton daha önce Trabzonspor'un başına geçmiş ancak 3 ay sonra görevinden ayrılmıştı. Turuncu-lacivertli kurmaylar, teknik adam konusunda aceleci davranmak istemezken listede birçok yerli hocanın olduğu ve görüşmelere başlandığı öğrenildi.
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