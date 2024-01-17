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Başakşehir’de Kartsev gönderildi

HABER MERKEZİ
Başakşehir’de Kartsev gönderildi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'lu Jehezkel'in yaptığı gol sevincine benzer bir paylaşım yapan Başakşehirli Eden Kartsev'in de ipi çekildi. Sagiv Jehezkel ardından Eden Kartsev'in de Başakşehir'den ayrıldığı öne sürüldü. Futbolcu bir iki gün içinde İsrail'e dönecek. Başakşehir yönetimi oyuncuyla görüştü. Hakkında açılan soruşturma nedeniyle takımda kalamayacağını bildirdi. Antrenman sonrası menajeriyle birlikte kulübe giden Kartsev'den evine dönmesi istendi. İsrail'e dönecek oyuncu maddi tazminat davası için çalışmalara başladı. Öte yandan Trabzonspor maçında yaptığı gol sevinciyle büyük tepki çeken ve Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel, ülkesi İsrail'e döndü.
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