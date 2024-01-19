Başakşehir Karzev ile yolları ayırdı

Süper Lig ekibi Başakşehir, İsrail paylaşımıyla tepki çeken Eden Karzev ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 Ocak Pazar günü, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek oyuncudan savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." Eden Karzev, Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşmıştı.