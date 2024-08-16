Başakşehir rahat turladı

KONFERANS Ligi 3. eleme turu rövanşında Başakşehir evinde Iberia Tiflis'i ağırladı. 12'de Mamageishvili'nin kullandığı kornerde Kokhreidze'nin ön direkte topuğuyla vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Altıpasın içinde Cheickne'nin ayak koyduğu topu Muhammed bir kez daha çeldi. İlk yarının büyük bölümü temsilcimizin kontrolünde geçti. 16'da Pelkas'ın soldan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. 38'de Deniz'in ortasında savunma Piatek'ten önce araya girerek topu uzaklaştırdı.

ÜSTÜN OYUN DEVAM ETTİ

İLK yarıda oyunu kontrol eden taraf olan RAMS Başakşehir, ikinci yarıda da rakibi karşısında üstün oyununu sürdürdü. 48'de sağ kanattan savunma arkasına sarkan Piatek'in yerden ortasında arka direkte Pelkas bomboş pozisyonda topu üstten auta gönderdi. 50'de sol taraftan Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta Kemen'den seken topa Piatek'in kafa vuruşu köşeden ağlara gitti: 1-0. 61'de Onur'un ceza sahası yayında düşürülmesiyle Başakşehir serbest vuruş kazandı. 62'de frikiği kullanan Pelkas şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 2-0. 90'da Lima'nın hatasında savunma arkasına sarkan Jinjolava'nın şutu direkten döndü ve maç 2-0 sona erdi. Başakşehir'in Play-Off turundaki rakibi, Azerbaycan ekibi Sabah'ı eleyen İrlanda temsilcisi St.Patricks oldu. İlk maç önümüzdeki hafta Dublin'de oynanacak