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Haberler Başakşehir

Başakşehir son nefeste

HABER MERKEZİ
Başakşehir son nefeste
TRENDYOL Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 4-2 yendi. 17'de Deniz'in sağ kanattan ortasında Piatek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 26'da hızlı kullanılan taç atışında sağ taraftan ceza sahasına giren Augusto'nun içeri çevirdiği topta arka direkte Cordova'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 45+3'te kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Balkovec meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2. 53'te Figueiredo kaleci Ertuğrul'u orta sahadan avladı: 2-2. 90'da Serdar'ın ortasında Deniz düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 3-2. 90+5'te Pelkas'ın ortasında Serdar Gürler skoru belirledi: 4-2.
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