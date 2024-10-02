Başakşehir’in rakibi R.Wien

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında bugün sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Adam Ladeback yönetecek. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Turuncu- lacivertli ekipte yeni transferlerinden Ömer Faruk Beyaz da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek. RAMS Başakşehir, bu sezon yeni formatında düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 eleme turunu geçerek katılma hakkı elde etti.