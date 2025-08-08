Başakşehir geriden geldi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'e konuk oldu. Sentetik çim zeminde oynanan maçta ev sahibi 2. dakikada öne geçti. Operi'nin hatası sonucu sağda Berisha kaptığı topu içeri çevirdi. Duarte'nin uzaklaştırmak istediği top Svendsen'e çarparak ağlara gitti. 60'ta Ömer Ali'nin verdiği pasta topla buluşan Deniz, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1. 79'da Umut'un pasında ceza sahası önünde topla buluşan Operi'nin sert şutu köşeden ağlara gitti: 1-2. 90+4'te Ba'nın uzun topunda savunma arkasına sarkan Selke kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi ve maç 1-3 sona erdi. Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Ağustos Çarşamba günü 19.00'da İstanbul'da oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ GAZZE ÇAĞRISI

MÜCADELE öncesi turuncu-lacivertli oyuncular "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin" yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı. Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada, "Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve futbolcularımız, Viking FK ile oynayacağımız maça 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle çıktı" denildi.