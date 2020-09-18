Haberler Beşiktaş Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...

18.09.2020, 15:36