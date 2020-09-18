UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu'na çıkması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak.
Alanyaspor ise Rosenborg'u elemesi halinde play-off turunda Mura - PSV maçının tur atlayanıyla karşılaşacak.
Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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