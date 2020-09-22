Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AA 22.09.2020, 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,10:42