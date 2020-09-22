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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

, 'ın testinin negatif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, " takımımıza müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

AA

22.09.2020, 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,10:42

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."

Altay’ın gözü onda

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