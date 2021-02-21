Beşiktaş’ın gözü Rosier’de

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'ten kiraladığı Rosier'in bonservisini almak için harekete geçtiği öğrenildi. Kartal'ın yakaladığı pozitif havada önemli payı bulunan 24 yaşındaki Fransız futbolcunun yeni sezonda da takımda kalmak istediği belirtildi. Yıldız oyuncudan memnun olan yönetimin yetenekli futbolcu için Sporting'le pazarlık yaptığı ve belirtildi.

DÖNMEK İSTEMİYOR

Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim'le anlaşamadığı için sezon başında kulübünden ayrılıp Beşiktaş'a transfer olan Rosier'in, Portekiz'e dönmeyi düşünmediği açıklandı. Rosier, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.