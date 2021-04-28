Süper heyecan

Süper Lig'in 38. haftasında zorlu maçlar oynanacak. Lider Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası biten Welinton maçta görev alabilecek. Sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal ise forma giyemeyecek. Ligde 3. sırada bulunan Galatasaray ise evinde Konyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

CİM BOM'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Onyekuru ve Yedlin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek. İstanbul ekibinde 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.