Kara-Kartal’da Dortmund telaşı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla oynayacağı maç için geri sayıma geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, siyah-beyazlı futbolculara rakibi ezberletirken sahaya süreci ilk 11'in 10'unu belirledi. Yalçın'ın karar vermediği tek bölge ise savunmanın ortası. Welinton'un yanında Necip ve Montero arasında henüz seçimini yapmayan Yalçın, kararını son antrenmanda belirleyecek. Fizik gücü sebebiyle Necip'in bir adım önde olduğu düşünülüyor. Başarılı çalıştırıcı, sol bekte Alman temsilcisinin hızlı futbolcularını düşünerek atletik özelliğiyle öne çıkan en N'Sakala'ya şans verecek.

ATİBA 11'E DÖNÜYOR

Vida gibi sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacak olan Alex Texeira yerine teknik heyet güçlü bir orta saha çıkartmayı planlıyor. Josef, Atiba ve Pjanic ile Dortmund'un orta sahasına yıkmayı planlayan Sergen Yalçın, kanatların birinde ise top saklama özelliğinden dolayı Cyle Larin'i oynatacak. Siyah-beyazlı ekibin hücum silahları ise Ghezzal ve Batshuayi olacak.