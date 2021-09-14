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Haberler Beşiktaş Kara-Kartal’da Dortmund telaşı

Kara-Kartal’da Dortmund telaşı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Borussia Dortmund maçı için ilk 11’in 10’unu belirledi. Yalçın, savunmada Necip ile Montero arasında seçim yapacak

Kara-Kartal’da Dortmund telaşı

14.9.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla oynayacağı maç için geri sayıma geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, siyah-beyazlı futbolculara rakibi ezberletirken sahaya süreci ilk 11'in 10'unu belirledi. Yalçın'ın karar vermediği tek bölge ise savunmanın ortası. Welinton'un yanında Necip ve Montero arasında henüz seçimini yapmayan Yalçın, kararını son antrenmanda belirleyecek. Fizik gücü sebebiyle Necip'in bir adım önde olduğu düşünülüyor. Başarılı çalıştırıcı, sol bekte Alman temsilcisinin hızlı futbolcularını düşünerek atletik özelliğiyle öne çıkan en N'Sakala'ya şans verecek.

ATİBA 11'E DÖNÜYOR
Vida gibi sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacak olan Alex Texeira yerine teknik heyet güçlü bir orta saha çıkartmayı planlıyor. Josef, Atiba ve Pjanic ile Dortmund'un orta sahasına yıkmayı planlayan Sergen Yalçın, kanatların birinde ise top saklama özelliğinden dolayı Cyle Larin'i oynatacak. Siyah-beyazlı ekibin hücum silahları ise Ghezzal ve Batshuayi olacak.

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