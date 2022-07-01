Montero’ya Sevilla kancası

BEŞİKTAŞ'IN genç stoperi Francisco Montero'ya İspanyol devi talip oldu. Sol ayaklı bir stoper arayan ve uzun süredir Galatasaraylı Marcao'nun transferini bitirmek için uğraşan Sevilla, siyah-beyazlıların başarılı ismi Montero'yu da listesine aldı. İspanyol El Chiringuito TV'nin haberine göre Sevilla, Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Montero'ya talip oldu.

Sevilla'nın, Montero için Kartal'a 6 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi. Atletico Madrid'ten önce kiralanan, sonrasında bonservisi ile Beşiktaş'a katılan Francisco Montero'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.7 milyon Euro. 23 yaşındaki genç stoper, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile 25 karşılaşmada görev alırken, 2 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.

MULEKA BURNLEY'YE GİDİYOR

GEÇEN sezon kiralık olarak oynadığı Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Jackson Muleka İngiltere'ye gidiyor. Premier Lig ekibi Burnley Demokratik Kongolu golcü için kulübü Standard Liege'le anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar bu gelişme üzerine başka isimlere yöneldi. Kartal'ın daha önce anlaşmaya vardığı Wout Weghorst ise kısa sürede İstanbul'a gelecek.