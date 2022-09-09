Tayyip Talha’yı Kartal kaptı

TRANSFERİN son gününde Tayyip Talha Sanuç için ezeli rakipler F.Bahçe ve Beşiktaş'ın kapışmasından siyah-beyazlı ekip galip çıktı. İki kulüp dün 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlerinin sürdürürken futbolcunun önce F.Bahçe ile anlaştığı öne sürüldü. Ancak akşam saatlerinde oyuncunun Beşiktaş forması giyeceği bildirildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun" diyerek transferi duyurdu.

JOSEF'E EKSTRA CEZA YOK

Bu arada Beşiktaş, önceki gün anlaşma sağladığı iki oyuncunun transferini dün resmen açıkladı. Kara Kartal Corendon Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl ile Southampton'da oynayan İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna dahil etti. Beşiktaş, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı çift antrenman ile devam etti. Bu arada PFDK Josef de Souza'ya ekstra bir ceza vermedi. Sambacı, kırmızı kart gördüğü için sadece bir maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ankaragücü'ne ise 300 bin lira para cezası ve bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.