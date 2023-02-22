Kara Kartal’dan Marcelo sürprizi

ARTHUR Masuaku'nun yerine sol bek arayan Beşiktaş'ın önüne sürpriz bir isim geldi. Menajerler sezon başında imza attığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la kontratını fesheden Marcelo'yu siyah-beyazlılara önerdi. Kısa süre önce GQ Türkiye ile röportaj yapmak için İstanbul'a gelen Brezilyalı efsane sol bekin Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü iddia edilmişti. 34 yaşındaki futbolcunun 2022-23 sezonunu Beşiktaş'ta bitirip ardından emeklilik kararı vereceği ileri sürüldü. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile MLS'te LA Galaxy ile de adı anılan Brezilyalı'nın tercihini hangi takımdan yana kullanacağı merak konusu.

TAM BİR KUPA CANAVARI

FUTBOLA ülkesi Fluminense'de başlayan Marcelo ardından transfer olduğu dünya devi Real Madrid'de 15 yıl boyunca forma giymişti. İspanyol temsilcisinde 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 6 İspanya şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupa şampiyonluğu, 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 de Konfederasyon Kupa'sı kazandı.

FABIO BORINI İÇİN DEV TAKAS

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'te müthiş performansıyla devlerin radarına takılan Fabio Borini için yeni bir hamle yaptı. 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için İstanbul temsilcisiyle yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşma sağlayamayan yönetim, takas formülünü devreye soktu. Siyah-beyazlılar sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeli vererek kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka'yı Borini için takasta teklif ederken, N'Koudou'yu da bu pakete dahil edebileceğini söyledi. Pazarlıklar sürüyor.