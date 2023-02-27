Kartal gülmeyi unuttu

Süper Lig'de 14. haftada oynanması gereken, ancak önce İstanbul'daki patlama ardından da deprem nedeniyle iptal edilen Beşiktaş-Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı: 0-0. 29. dakikada sağ taraftan Fernando'nun ortasında arka direkte Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi. 45+6'da sol taraftan Redmond'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Salih arkaya indirdi. Kale önünde Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 63'te Rosier'in pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond'ın ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Ataberk kornere çeldi.81'de Redmond ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Tayyip Talha'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı. 90+4'te ceza sahası içinde kaleci Ataberk'in Cenk Tosun'a yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi. 90+7'de Cenk Tosun'un kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Ataberk'te kaldı. Maç 0-0 sona erdi.Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi ısınma esnasında sakatlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, yaşanan bu olayın üzerine Cezayirli yıldız oyuncunun yerine Dele Alli'yi 11'de sahaya sürdü. Ligde son oynanan Sivasspor mücadelesinin son dakikasında oyuna giren Ghezzal, verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta kronometreler 4.17'yi gösterirken yanlarında getirdikleri oyuncakları sahaya attı. Yeşil sahanın oyuncaklarla dolması statta duygu dolu anlar oluştururken, Beşiktaşlı ve Antalyasporlu taraftarlar hep birlikte tezahüratlarda bulundu. Sahaya atılan oyuncakların görevliler ve futbolcular tarafından toplanmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçını izlemek için Vodafone Park'ta bulunan depremzede çocuklar ile bir araya geldi. Çebi, tek tek ilgilenip sohbet ettiği depremzede çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Beşiktaşlı taraftarlar, maçta dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde yanlarında getirdikleri oyuncakları sahanın içine attı."Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları eşliğinde statta tur atan AFAD personelinin yürüyüşü esnasında Beşiktaşlı futbolcular da ısınmayı bırakarak AFAD ekibini alkışladı.