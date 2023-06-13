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Haberler Beşiktaş Kartal Mujakic’in peşinde

Kartal Mujakic’in peşinde

Beşiktaş, takımda ayrılmak isteyen Saiss’in yerine Boşnak stoperi kadrosuna katacak.

13.6.2023

Gazete

Kartal Mujakic’in peşinde
YENİ sezon için Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, uyum sorunu yaşadığı gerekçesiyle İngiltere'ye dönmek istediğini bildiren Romain Saiss'in yerine oyuncu arayışını sürdürüyor. Avrupa'dan çok sayıda fubolcuyu takibe alan siyah beyazlı kulübün scout ekibinin Türkiye'den tavsiye ettiği ilk isim, Ankaragücü'nde forma giyen Nihad Mujakic oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği 25 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Boşnak oyuncunun transferi için çalışmaların başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Boşnak stoperin tekniği ve oyun zekası ile 2002-2004 yılları arasında iki sezon oynayan Zago'yu hatırlattığı ifade edildi. Sağ ve sol stoper mevkilerinin yanı sıra sol bek olarak da oynayabiliyor. Nihad Mujakic, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 8 karşılaşmaya çıktı. Bosna Hersek'te FK Sarajevo altyapısından yetişen Mujakic, bu kulübün A takımının yanı sıra Belçika'da KV Kortrijk, Beveren ve Hırvatistan'da Hajduk Split'te forma giydi.

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