Kara Kartal atağa geçti

LİVERPOOL'LA sözleşmesi sona eren Alex-Oxlade Chamberlain'i İstanbul'a getiren Beşiktaş 10 numara konusunda da yıldızlarla masaya oturdu. Philippe Coutinho, Davy Klassen ve Steven Berghuis için bastıran siyahbeyazlı ekip, Marsilya'dan ayrılması beklenen Ruslan Malinovskyi için de çok ciddi bir operasyon sürdürüyor. Atalanta formasıyla özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ukraynalı futbolcu, Fransız temsilcisinde aradığını bulamadı. Kara Kartal da Marsilya'nın 10 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı oyuncu için düğmeye basmıştı. Ukraynalı yıldızı renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş, Fransız temsilcisine 1.2 milyon Euro kiralama bedeli ve 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önermişti.

TORINO İLE OLMADI

İtalyan ekibi Torino da başarılı futbolcu için Marsilya'yla pazarlık halindeydi. Fransız medyasından Kara Kartal'ı sevindiren bir haber geldi. RMC Sport, Marsilya ile Torino'nun transfer konusunda anlaşmaya varamadığını yazdı. Pazarlıklarda eli güçlenen Kartal'ın, ufak bir rakam artırımıyla tecrübeli 10 numarayı kadrosuna katması bekleniyor.

ABOUBAKAR'A SÜRPRİZ TALİP

Beşiktaş'ın golcüsü ismi Vincent Aboubakar'a Rusya'dan talip çıktı. Sport 24'ün haberine göre, S. Moskova, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Aboubakar için S. Moskova'dan istenen bonservis bedelinin 6 milyon euro olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'a 3. kez imza atan 31 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2 sene daha devam ediyor.