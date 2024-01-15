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Haberler Beşiktaş Kartal Semih'le uçuyor

Kartal Semih'le uçuyor

Beşiktaş’ın 4 maçta 5 gol atan yıldızı performansı ile ışıldarken Avrupa’dan teklifler gelmeye başladı

HABER MERKEZİ
Kartal Semih’le uçuyor

BEŞİKTAŞ'TA Semih Kılıçsoy rüzgarı esmeye devam ediyor. Karagümrük önünde de gol bularak forma giydiği son dört maçında beşinci golünü kaydeden genç yıldız ayrıca geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında da bir asist yapmıştı. Semih Kılıçsoy için Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton devreye girdi. İngiliz kulüp, Beşiktaş'ın kapısını çalarak transfer teklifinde bulundu. Fakat siyah-beyazlılar bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

AMİR ŞOKU YAŞANIYOR

Bu arada Kara Kartal'da Amir Hadziahmetovic şoku yaşanıyor. Son oynana Karagümrük karşılaşmasında sakatlanan oyuncunun sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve yan bağ yaralanması saptandığı açıklanırken futbolcunun sezonu kapattığı öne sürüldü. Bu durum karşısında Beşiktaş yönetiminin oyuncunun sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurmayı planladığı ileri sürüldü.

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