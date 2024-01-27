  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Kartal’dan sıkı takip

Kartal’dan sıkı takip

Beşiktaş, Real Betis forması giyen William Carvalho ile ilgili temaslarını sıklaştırdı.

HABER MERKEZİ
Kartal’dan sıkı takip
Beşiktaş'ın William Carvalho ısrarı sürüyor. Siyahbeyazlıların dün başarılı orta saha oyuncusu için Real Betis ile yeni temaslarda bulunduğu bildirildi. Oyuncuyla bir Rus takımının da ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş'ta listenin ilk sıralarında yer alan Carvalho için ilk girişimlerden sonuç çıkmazken maaş konusundaki pazarlıkları devam ediyor. Listede yer alan Nemanja Matic'e ise yeni talip çıktı. Sırp oyuncuyla büyük ölçüde anlaşsa da kulübü Rennes'den bonservisini bedelsiz bırakmasını bekleyen siyah-beyazlılara Fransa'dan bir takım rakip oldu. Lyon'un Matic için devreye girdiği duyurulurken 2.5 yıllık sözleşme önerildiği ifade edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA