Kartal’dan sıkı takip

Beşiktaş'ın William Carvalho ısrarı sürüyor. Siyahbeyazlıların dün başarılı orta saha oyuncusu için Real Betis ile yeni temaslarda bulunduğu bildirildi. Oyuncuyla bir Rus takımının da ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş'ta listenin ilk sıralarında yer alan Carvalho için ilk girişimlerden sonuç çıkmazken maaş konusundaki pazarlıkları devam ediyor. Listede yer alan Nemanja Matic'e ise yeni talip çıktı. Sırp oyuncuyla büyük ölçüde anlaşsa da kulübü Rennes'den bonservisini bedelsiz bırakmasını bekleyen siyah-beyazlılara Fransa'dan bir takım rakip oldu. Lyon'un Matic için devreye girdiği duyurulurken 2.5 yıllık sözleşme önerildiği ifade edildi.