Immobile koptu geliyor

BEŞİKTAŞ kadrosuna katmak istediği İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile'nin transferinde sona yaklaştı. Corriere dello Sport siyah-beyazlıların 3 yıllık sözleşme önerdiği öne sürüldü. Kara Kartal'ın 34 yaşındaki yıldız futbolcuya yıllık 5 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı. Ayrıca haberde yer alan detayda Immobile'nin Beşiktaş'a katılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Immobile'nin transfer için Galatasaray'dan Mertens ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bonucci'den bilgi aldığı ifade edildi. Yıldız isimlerin Immobile'ye Türkiye hakkında bilgiler verdiği belirtildi. İtalya Serie A'da 4 kez gol krallığı tacını takan Immobile, geride bıraktığımız sezon Lazio formasıyla çıktığı 43 maçta 11 gol attı.

FULHAM'DAN 20 MİLYON EURO

BEŞİKTAŞ'IN yıldızı Semih Kılıçsoy'a bu kez İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Fulham, Semih için Beşiktaş'a 20 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş ise bu cazip teklife sıcak bakıyor. 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon 12 gol attı.