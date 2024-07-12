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Haberler Beşiktaş Maliyeti belli oldu

Maliyeti belli oldu

Beşiktaş’ın el sıkıştığı Immobile’ye yıllık 6 milyon Euro ödenecek

HABER MERKEZİ
Maliyeti belli oldu
LAZİO'NUN golcüsü Ciro Immobile'nin transferinde son aşamaya gelen Beşiktaş artık bu transferi duyurmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Immobile'nin Beşiktaş'tan alacağı yıllık ücreti ve Lazio'ya ödenecek bonservis bedelini de açıkladı. İmmobile ile 2 senelik mukavele yapılacağı ve İtalyan golcüye yıllık 6 milyon Euro ödeneceği ifade edildi. İlk etapta Beşiktaş'tan 5 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Lazio'yla da 3 milyon Euro'da anlaşıldığı kaydedildi. Bu arada Immobile'nin Beşiktaş'a transfer olmak için haziran ayında Lazio'dan alması gereken maaştan da vazgeçtiği belirtildi.
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