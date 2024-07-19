Yeni rota Neres

SÜPER Lig'de geride bıraktığımız sezon istediği sonucu elde edemeyen Beşiktaş, yeni sezonda transfer çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Kara Kartal, Portekiz ekibinden bir ismi daha gözüne kestirdi. Portekiz basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Benfica'dan David Neres'in transferi için de harekete geçti. Haberde İstanbul ekibinin 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi. Ancak Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

YILDIZ İSİMDEN MARKAJ

27 yaşındaki sağ kanat, kariyeri boyunca 281 maçta boy gösterdi. David Neres, forma giydiği bu maçlarda 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi. Bu transfer için Beşiktaş'ın yeni kadrosuna kattığı Rafa Silva'nın da devrede olduğu ve eski takım arkadaşını ikna etmek için çaba harcadığı öğrenildi. Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Neres'in kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.