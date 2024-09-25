Semih adım adım zirveye

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyarken, genç yıldızı Semih Kılıçsoy da dünyanın en değerli yıldız adaylarından biri haline geldi. 19 yaşındaki milli futbolcu kendi yaş grubunda dünyanın en pahalı 4'üncü ismi oldu. İlk sırayı 40 liylon Euro ile Bayern Münih'ten Mathys Tel alırken, PSG'den Doue (30 milyon Euro) ikinci, Nusa (Salzburg), Ben Seghir (Monaco), Fofana (Lyon) 15 milyon Euro ile üçüncü, Semih Kılıçsoy ise 12 milyon Euro değeriyle 4. basamakta kendine yer edindi. Beşiktaş'ın son hafta sahasında 2-1 kazandığı Eyüp maçının kader kader adamlarından biri olan Semih Kılıçsoy, ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

İLK ONBİRE GÖZ KIRPIYOR

Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'u ilerleyen maçlarda ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Eyüpspor maçına kanatta başlayan Joao Mario'nun burada yakaladığı fırsatları değerlendiremediği ve Hollandalı teknik adamın Portekizli futbolcuyu merkeze alarak Semih'i kanatta değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

BEŞİKTAŞ'TA Ajax mesaisi devam ediyor. 10 numaralı sistemden vazgeçmeyi düşünen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 3'lü orta saha ile mücadele etmeyi planlıyor. Deneyimli isim, orta alanda Musrati ve Gedson'un yanına bir 8 numara daha koyacak. Bu bölge için Ndour, Onana ve Joao Mario arasında tercih yapacak. Rafa Silva sol kanata daha yakın görev yapacak. Sol öndeoynaması beklenen Portekizli futbolcu, zaman zaman da Immobile'ye yakın oynayacak.