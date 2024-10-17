Kara Kartal’dan sol bek hamlesi

ARA transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Sol bek bölgesine takviye yapması beklenen siyah-beyazlılara menajerler tarafından Ghislain Konan önerildi. Bedelsiz olarak transfer edilebilecek isme teknik ekibinde onay verdiği öne sürüldü. Menajerler boşta olan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısına gelmiş durumda. Fildişi Sahilili Ghislain Konan, kariyerine özellikle Avrupa'nın farklı liglerinde devam etmişti.

Güçlü savunma özellikleri ve hızıyla dikkat çeken Afrikalı futbolcu, ofansif anlamda da maç içinde çok etkili olabiliyor. Van Bronckhorst, futbol felsefesi ve oyun tarzı ile etkili bir sol bek takımda istiyor. Bu özelliği ile Kartal'ın Hollandalı hocasının dikkatini çekmeyi başardı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi. Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın sağlık durumunu açıkladı. Kosovalı oyuncunun MR görüntülemesinde uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığı belirtildi. Yıldız futbolcu, ülkesi Kosova'nın Güney Kıbrıs ile oynadığı maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Rashica'nın bu hafta pazar günü Konyaspor önünde forma giyemeyecek.