Kara Kartal’da kaleci krizi

BEŞİKTAŞ'TA Ersin Destanoğlu'nun ardından Mert Günok'un da sakatlanması UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lyon ile oynanacak karşılaşma öncesi teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edilen Mert Günok, yarınki Lyon maçında takımdaki yerini alamayacak. Tecrübeli eldivenin 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde de oynaması beklenmiyor. Öte yandan Mert Günok ve Ersin Detstanoğlu'nun yokluğunda Lyon maçında Beşiktaş'ın kalesini 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş altyapısında yetişen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Göktuğ Baytekin henüz A takımla resmi bir maça çıkmadı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının kadrosunda kendisine yer bulan eldivenin Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi var.

LYON MAÇINA ALMAN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olimpik Lyon ile yarın deplasmanda yapacağı maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harm Osmers düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lyon kentinde oynanacak müsabakada Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Christian Dingert görev yapacak.