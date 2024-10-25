Beşiktaş nihayet

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Olimpik Lyon'u mağlup etti: 0-1. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. 7. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Nuamah'ın kafa vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. 24'te ceza sahası içi sağ tarafından Tolisso'nun pasında Lacazette topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 38'de ceza yayının solundan Ndour'un şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

DİREKLERİ AŞAMADILAR

52'de Joao Mario, uzaklardan sert vurdu, top kaleci Perri'de kaldı. 56'da Nuamah'ın pasında topla buluşan Benrahma gelişine harika vurdu, meşin yuvarlak üst direkte patladı. 64'te Rafa Silva rakiplerinden sıyrılıp içeri çevirdi, Muçi'nin şutu yandan auta gitti. 67'de Rafa Silva'nın pasında Immobile şutunu çekti, top üst direkten döndü. Dönen topu Rafa Silva tamamlamak istedi, ancak üstten auta çıktı. 71'de Rafa Silva'nın pasında rakibini geçen Gedson skoru belirledi: 0-1.

BRONCKHORST'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı. Van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, aynı müsabakada omzundan sakatlanan kaleci Mert Günok ise kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine sağ kanatta Mario'yu görevlendirirken kaleyi Ersin'e emanet etti.