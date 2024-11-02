Göz-Göz dışarıda yok

Süper Lig'de 11. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe öne geçtiği maçta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. 12'de N'Diaye'nin pasında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahasına çevirdiği topa Halil dokunamadı. 31'de Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Halil'in şutunda Lis geçit vermedi. 34'te Juan'ın sağdan ortasında Bokele'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 37'de sol kanatta topla buluşan Mustafa'nın ceza alanından şık plasesinde meşin yuvarlak direği sıyırarak dışarı çıktı. 44'te savunmadan seken topu önünde bulan Halil'in şutunda Lis yine devleşti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçındaki 11'den farklı olarak Ogün'ün yerine Nazım'ı, Dennis ve Solet'in yerine Ahmed ve Victor Hugo'yu ilk 11'e monte etti.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

64'te Tijanic'in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Ahmed Ildız ceza sahası dışından gönderdiği şutla ağları buldu: 0-1. 70'te Matsuki'nin çalımlarla Ertuğrul ve Arda'yı geçmesinin ardından sert şutunda kaleci Dioudis topu çeldi. 77'de Mustafa'nın pasında topla buluşan Lungoyi'nin şutu savunmada Djalma'ya çarpıp ağlarla buluştu: 1-1. 81'de Nazım'ın ceza sahasında Halil'e müdahalesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 82'de atışı Sorescu gole çevirdi: 2-1. 90+5'te sağdan gelen ortada Juan topu bomboş kaleye gönderemedi ve takımını yüzde yüzlük golden etti. Göztepe sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılırken deplasmanda 3 puan hasretini 5 maça çıkardı.

GURBETTE YİNE KAZANAMADI

Dış sahada henüz galibiyet elde edemeyen ve gurbette oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 de mağlubiyetle sahadan ayrılan Göztepe zinciri Gaziantep'te de kıramadı. Ligin ilk haftasında Antalyaspor'la golsüz berabere kalan, 3. hafta maçında Alanyaspor'la da yenişememeyen sarı-kırmızılılar, Samsunspor deplasmanında rakibinden puan koparamadı. İstanbul'da Eyüpspor'la oynayan ve sahadan eli boş ayrılan İzmir ekibi dün akşam da Gaziantep FK karşısında sahadan yenilgiyle ayrılırken, hasretini 5 maça çıkardı.

İzmir temsilcisinde Fofana sakatlanarak 59. dakikada yerini Matsuki'ye bıraktı. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Kubilay ve Doğan'a 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu da katıldı.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Göztepe taraftarı, Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan bir gün önce Gaziantep'e akın eden sarı-kırmızılılar, önce şehirde lezzet turu attı, ardından Gaziantep Şehir Stadyumu'ndaki yerini aldı. Karşılaşmada marşlar ve besteler söyleyerek büyük coşku yaşayan 12. adam, 90 dakika boyunca takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL