Kartal ağır yaralı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. 23'te Davida soldan yaptığı bindirmede Masuaku'dan sıyrılarak ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kanichowsky'nin vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1. 38'de İsrail ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Semih Kılıçsoy tek pasla topu Rafa Silva'ya gönderdi. Portekizli oyuncu orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu: 1-1. 45+3. dakikada Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati'nin pasını kalenin önünde Peretz ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-2 sona erdi.

IMMOBILE PENALTI KAÇIRDI

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş daha atak bir oyun oynarken, konuk ekip ise savunmaya çekildi. 60'ta ceza sahasında yaşanan karambolde Ndour topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 69. dakikada Semih'in şutunda top savunmanın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 71'de Immobile'nin kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı. 81'de Turgeman'ın şutunda Mert'ten dönen topu önünde bulan Patati'nin şutu ağlara gitti: 1-3. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın çabaları sonuç vermedi ve karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİCİLERİ İSRAİLLİLERLE GÖRÜŞMEDİ

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi. UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti. Öte yandan Macaristan'daki karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

IMMOBİLE 3 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, hafta sonu Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı. Emirhan Topçu ve Al Musrati'yi kulübeye çeken Hollandalı teknik adam, iki oyuncunun yerine Joao Mario ile Ciro Immobile'ye forma verdi. Böylece İtalyan golcü, 3 maçlık aranın ardından 11'e dönmüş oldu. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından Başakşehir, Malmö ve Göztepe maçlarında görev alamayan Immobile, formasına kavuşmuş oldu.