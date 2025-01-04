Beklenen reaksiyon gelmedi

SON dört sezondur şampiyonluk yarışına henüz ligde devre arası gelmeden havlu atan Beşiktaş, yeni yönetimiyle ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı ve 1 puana şükretti. Sezona oldukça etkili bir giriş yapan ve taraftarlarını umutlandıran Kara Kartal, ardından aldığı sonuçlar ve yönetimsel krizlerle zirvenin 18 puan gerisinde kaldı. Oynadığı son 8 karşılaşmada sadece 1 kez kazanan siyahbeyazlılar, zorlu Karadeniz ekibi karşısına temiz bir sayfa açmak için çıktı.

Kendisi için kritik 90 dakikaya istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, rakibinin etkili ataklarıyla çok zorlandı. Ç.Rizespor futbolcuları ilk 20 dakikadaki pozisyonları cömertçe harcayarak Kara Kartal'a adeta yardım etti zira maç 3 ya da 4-0 olabilirdi. Ancak burada kaleci Mert Günok'un yaptığı kurtarışları da es geçmemek lazım, yine çok iyi bir performans sergiledi ve takımın en iyisi oldu. Beşiktaş'ta kale dışında aksamayan bir bölge yoktu. Takım performansının yanı sıra bireysel yetenekler de sessiz kalmayı sürdürüyor. Yıldız isimler Immobile, Silva, Musrati yokları oynadı. Yeni yönetimiyle ilk maçına çıkan ve olumlu bir reaksiyon vermesi beklenen siyah-beyazlılar oyunuyla soru işaretleri yaratmaya devam ederken gelecek adına umut vermedi.