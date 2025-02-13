Beşiktaş’ın Gedson planı

BEŞİKTAŞ'IN Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e Rusya başta olmak üzere ilgi devam ediyor. Sezon başında Zenit'in ciddi şekilde girişimlerde bulunduğu Gedson'a bu kez Spartak Moskova talip oldu. Beşiktaş yönetimi, bu noktada Benfica ile de önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planlıyor. Portekiz ekibi ile yapılan anlaşma gereği, Gedson'un bonservis bedelinin yüzde 50'si Benfica'ya gidecek. Siyah-beyazlılar, bu nedenle Benfica ile Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik bonservis payını almak için de girişimlere başlayacak.

ADALI: TÜRKİYE KUPASI'NI ALIRIZ

ARROYO ve Ricardo'nun imza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, bu sezon hedefleri hakkında konuşurken, "Çok iddialıyım, hem Türkiye Kupası'nı alırız, hem de ligde yukarı çıkarız. Biz kötü bir takım değiliz. Zaten başka hedef yok bu sene. İnşallah bu iki hedefi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.