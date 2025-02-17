Solskjaer gelir gelmez fark yarattı

BEŞİKTAŞ Norveçli Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yüksek uçuşunu sürdürdü. Siyahbeyazlılar yeni teknik direktörü ile 1'i kupa, 2'si Avrupa, 3'ü lig olmak üzere toplam 6 maça çıkarken bu maçlarda sadece bir kez kaybetti, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Son olarak sahasında Trabzonspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Kara Kartal, Avrupa hedefine bir adım daha yaklaştı. Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etmiş, Twente'ye 1-0 yenilmişti. Kupada Kırklarelispor'u 2-0'lık sonuçla geçen ekip, ligde deplasmanlarda ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Norveçli hoca son olarak takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasıyla birlikte Dolmabahçe'deki ilk lig maçını kazanmış oldu. Öte yandan Solskjaer, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u mağlup eden ilk Norveçli teknik direktör oldu.

ARTHUR MASUAKU KENDİNİ BULDU

BEŞİKTAŞ'IN Alanyaspor'la yaptığı maçta tribünler tarafından ıslıklanan Arthur Masuaku, sonrasındaki performası ile dikkat çekti. 31 yaşındaki futbolcu Bodrumspor, Samsunspor, Athletic, Antalyaspor, Twente, Sivasspor ve Trabzonspor mücadelelerinde takımın en etkili isimleri arasında yer aldı. Masuaku'nun sözleşmesi, bu sezon sonunda tamamlanacak. Oyuncunun kontratında, "Belirli sayıda maça çıkarsa mukavelesi uzar" maddesi bulunuyordu. Ancak yapılan görüşmeler sonrasında bu madde kaldırıldı.